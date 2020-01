Notizie Milan – Sempre vivo l’interesse per Petagna

MILANO – E’ sempre vivo l’interesse del Milan per Andrea Petagna, calciatore della SPAL. L’attaccante vanta, anche, un passato in rossonero, dato che proviene dalle giovanili del Diavolo. La dirigenza del club meneghino continua a monitorare la sua situazione, per due motivi. Il primo è legato al futuro di Piatek, la punta polacca ha perso il posto da titolare e sulle sue tracce ci sono l’Aston Villa e il Tottenham. La sua partenza metterebbe il Milan nella condizione di portare a Milanello un nuovo attaccante, un vice Ibra in grado, anche, di poter giocare con lo svedese. La partenza del pistolero, però, costringerebbe i rossoneri a tornare sul mercato anche in virtù del nuovo modulo adottato da Stefano Pioli, il 4-4-2. Senza l’ex Genoa gli attaccanti in rosa sarebbero soltanto, oltre al già citato Ibrahimovic, Leao e Rebic. Anche il futuro del croato, però, è un’ incognita. Il mercato del Diavolo continua ad impazzare.