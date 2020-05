Notizie Milan – Scaroni: “Abbiamo avuto dei contagiati che stanno guarendo”

MILANO – Parla Paolo Scaroni, presidente del Milan. Come riporta l’Ansa, il numero uno del club meneghino si è espresso sul possibile ritorno della Serie A e su Zlatan Ibrahimovic, durante WarRoom, il format web di Roma InConTra. Ecco le sue parole.

:«Penso che Ibra abbia voglia di tornare a giocare (lo svedese dovrebbe tornare in Italia lunedì). Al Milan ci sono stati dei contagi, però adesso sia Maldini padre, che figlio, stanno bene. Milanello è aperto e noi abbiamo già ripreso ad allenarci, mantenendo le distanze. Questo è un primo passo per il ritorno in campo. Dobbiamo abituarci a convivere con il virus, questo vale anche per il mondo del calcio. Stare fermi fino al contagio zero non è possibile, possiamo anche prendere spunto dalla formula tedesca, che prevede che chi è malato vada in quarantena mentre gli altri continuano».

