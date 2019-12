Notizie Milan – Scamacca: “Normale avere gli occhi addosso quando segni”

MILANO – Gianluca Scamacca, attaccante in forza all’Ascoli, ma di proprietà del Sassuolo, ha attirato l’attenzione di diversi club, sia internazionali che di Serie A. I suoi goal hanno richiamato gli osservati di Napoli, Benfica e Milan. I rossoneri ci pensano per la prossima stagione, ma intanto il calciatore ha parlato dell’ottima stagione, fin qui disputata in Serie B e del suo futuro. Ecco le sue parole: «Quando sono a dato via dalla Roma avevo sedici anni e passai al PSV, non rimpiango quella scelta, mi ha fatto maturare. Adesso ci sono diverse squadre interessate a me, è normale quando segni, ma un anno fa non mi voleva nessuno. Il mio idolo è Ibrahimovic, ma oggi non penso a cosa accadrà domani, sono concentrato sull’Ascoli. Il nostro obiettivo sono i playoff».