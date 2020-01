Notizie Milan – Samu Castillejo si è preso i rossoneri

MILANO – Stefano Pioli lo ha lanciato dal primo minuto e Samu Castillejo ha risposto presente. Lo spagnolo ha fornito un’ ottima prestazione alla Sardegna Arena. Un assist, 2 palloni intercettati e 5 recuperati. Senza contare le 3 occasioni da goal create e il 100% dei tackles vinti. 27 passaggi, di cui il 78% riusciti. Numeri importanti che testimoniano, ancora una volta, la partita giocata oggi dall’ex Villarreal. Castillejo si è preso il Milan, sopratutto in virtù dell’evanescenza di Jesus Suso. Il numero 7 rossonero è stato l’emblema del Diavolo, nella partita contro la Sampdoria. Inconcludente. Una prestazione che oggi lo ha portato alla panchina, lasciando spazio, invece, al connazionale. Pioli insisterà su questo modulo, il 4-4-2, e molto probabilmente anche su Castillejo. Se lo spagnolo darà continuità alla partita di oggi sarà un’arma in più per il Milan, in vista della rincorsa per un post in Europa.