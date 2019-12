Notizie Milan – Sampdoria, Bereszynski è tornato ad allenarsi in gruppo

MILANO – Bartosz Bereszynski, calciatore della Sampdoria, oggi è tornato ad allenarsi con il resto della squadra ligure. I blucerchiati saranno i prossimi avversari del Milan in campionato e Ranieri può recuperare il giocatore in vista del prossimo match di San Siro. Il terzino polacco era assente da diverse settimane, a causa dell’operazione per la regolarizzazione del menisco esterno del ginocchio destro del 20 novembre scorso. Chi invece potrebbe non esserci, contro i rossoneri, sono: Edgar Barreto, Andrea Bertolacci, Federico Bonazzoli, Fabio Depaoli, Albin Ekdal e Nicola Murru. I giocatori oggi hanno svolto soltanto lavoro individuale tra campo e palestra.