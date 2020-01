Notizie Milan – Salta Matic? No problem il Milan ha già individuato il sostituto

NOTIZIE MILAN – Il primo obiettivo per la mediana rossonera è Nemanja Matić del Manchester United, che però negli ultimi giorni sembra allontanarsi da Milanello dopo che sul serbo si è piombata anche la Juventus. Il Milan dunque è costretto a cercare alternative per il centrocampo. Mino Raiola, dopo aver portato a termine il ritorno di Ibrahimovic in rossonero, potrebbe favorire l’arrivo di Pablo Rosario del PSV Eindohoven. Ma l’obiettivo sarebbe un altro: Soualiho Meite del Torino. Il 25 enne, che in stagione ha già giocato 20 partite mettendo a referto 3 assist sarebbe l’innesto perfetto per il modo di giocare di Pioli, essendo il franco-ivoriano un giocatore di qualità e di sostanza. Cairo per lasciarlo andare via chiede 20 milioni. Una cifra ritenuta troppo alta dal duo Boban-Maldini. Per questo motivo i dirigenti rossoneri starebbero pensando all’inserimento di alcune contropartite come Borini, fuori dal progetto Milan. Altra ipotesi è che il Milan possa scontarsi il prezzo di Meite dalla cifra per il riscatto di Laxalt, ceduto l’estate scorsa proprio ai granata in prestito con opzioni di riscatto a 11,5 milioni.