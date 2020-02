Notizie Milan – Sala: “Le due società ci stanno venendo incontro”

MILANO – Giuseppe Sala, primo cittadino della città di Milano, è tornato sulla questione legata alla costruzione del nuovo stadio. Ecco cosa ha scritto oggi.

: «In questo sono più ottimista, rispetto a qualche settimana fa. Perché credo che le due società si stiano avvicinando alle nostre richieste. Il nostro interesse è quello di salvare San Siro, non come monumento del passato, ma per trasformarlo in una realtà viva. Vogliamo salvare il Meazza e mi piacerebbe che possa diventare una cittadella dello sport. Un’altra questione è invece quella della penalizzazione economica, cosa che si evinceva dalla prima proposta di Milan e Inter. Le due società, attualmente, ci stanno venendo incontro e questo mi fa diventare più ottimista».