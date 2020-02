Notizie Milan – Sabato la Primavera sarà impegnata contro il Parma

MILANO – Sabato il Milan Primavera scenderà nuovamente in campo per continuare la rincorsa promozione. I ragazzi di mister Giunti saranno impegnati, in trasferta, contro il Parma settimo in classifica. I rossoneri attualmente sono in testa al campionato, con una margine di dieci punti sulla SPAL seconda. Difficilmente non riusciranno a centrare l’obiettivo stagionale della promozione in Primavera 1, con sole sei gare alla conclusione della stagione. I ragazzi del Diavolo hanno finora fatto registrare numeri da record con: quattordici vittorie in sedici match disputati, senza aver mai conosciuto la sconfitta in questo torneo.

