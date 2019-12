Notizie Milan – Sabatini: “Troppi soldi spesi male negli ultimi anni”

MILANO – Sandro Sabatini, noto giornalista sportivo di SportMediaset, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva e ha parlato dell’attuale situazione del Milan. Ecco le sue parole: «Il vero problema del Milan è che negli ultimi anni sono stati spesi troppi soldi e male. Elliott, così come ogni presidente di una squadra di calcio, punta a vincere per far aumentare il valore della società. Il problema del fondo d’investimento, però, non puntare ai risultati sportivi, ma la situazione legata alle casse societarie. Anche Elliott vuole vincere ovviamente, ma in questo momento non è possibile e la colpa è da ricercare nelle gestioni del passato, con alcuni acquisti che sono stati clamorosamente sbagliati».