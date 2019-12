Notizie Milan – Rui Costa: “Onorato di aver indossato la maglia rossonera”

MILANO – Manuel Rui Costa, ds del Benfica, ha parlato a SkySport a margine della cerimonia del Golden Boy a Torino. L’ex giocatore del Milan ha celebrato i rossoneri, in occasione dei 120 anni del club meneghino. Ecco le sue parole: «I Purtroppo per gli impegni col Benfica non sono riuscito ad essere presente ieri a San Siro, per i 120 anni del Milan. Colgo l’occasione adesso per fare gli auguri a questo club incredibile. E’ stato un orgoglio tremendo aver fatto parte di questo club e della sua storia. L’unica partita che mi fa star male è Fiorentina-Milan (il portoghese ha vestito anche la maglia Viola) perché non so per quale squadra fare il tifo. Mi dispiace che entrambe non siano vivendo un grande momento ma presto torneranno ad alto livello».