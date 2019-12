Notizie Milan – Rui Costa: “Ibra sarà un punto di riferimento”

MILANO – Manuel Rui Costa, ex calciatore del Milan, oggi dirigente del Benfica ha parlato del ritorno di Ibrahimovic in maglia rossonera e più in generale della stagione del Diavolo. Ecco le sue parole: «Il Milan non sta facendo una stagione da Milan, cioè quello che è normale per una squadra di questo calibro. Il ritorno di Ibra sarà utile, diventerà un punto di riferimento per i compagni, oltre che uno stimolo per i tifosi. Non è una questione di età, se sta bene è ancora un grande calciatore. Però se ha accettato di tornare vuol dire che sta bene e che è in grado, ancora, di fare bene e di dire la sua. Manue Rui Costa ha parlato a Sky Sport direttamente da Dubai in occasione del Globe Soccer Awards.