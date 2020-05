Notizie Milan – Rossi: “Sognavo una parata decisiva contro la Juve”

MILANO – Sebastiano Rossi, ex portiere del Milan, è intervenuto nella diretta Instagram di Carlo Pellegatti. Lo storico estremo difensore rossonero ha ricordato un aneddoto, sul rigore parato alla Juventus nel 1992. Ecco che cosa ha detto.

: «Eravamo in vantaggio, vincevamo per 1-0 e entrai in campo, al posto di Antonioli. per tutta la settimana avevo sognato di compiere un intervento decisivo. Parare n rigore a Vialli, contro la Juventus, all’ultimo minuto, fu un’ emozione incredibile».

