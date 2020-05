Notizie Milan – Romagnoli, obiettivo rinnovo: ecco il piano di Gazidis

MILANO – Tra i principali obiettivi di mercato non ci sono solo gli innesti e le cessioni, ma anche i rinnovi di alcuni calciatori fondamentali. Sebbene quello di Ibra sia molto complicato e per Donnarumma la situazione sia ancora in fase di stallo, il Milan avrebbe intenzione di riavviare i contatti anche con Alessio Romagnoli, in scadenza a giugno 2022, sperando di riuscire a trovare un’intesa entro la fine dell’anno. Il difensore e capitano rossonero attualmente guadagna 3,5 milioni di euro a stagione ma, stando a Tuttosport, Ivan Gazidis vorrebbe abbassare la parte fissa dell’ingaggio a 3 milioni, inserendo però dei bonus con cui poter superare gli attuali 3,5. Insomma, da parte del club c’è l’assoluta volontà di raggiungere un accordo ed anche Romagnoli pare ben disposto a trattare per prolungare l’attuale contratto. Il suo rinnovo, quindi, è indubbiamente più probabile di quelli di Ibrahimovic e Donnarumma.

