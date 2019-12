Notizie Milan – Romagnoli: “A Bergamo servirà la partita perfetta”

MILANO – : «Noi andremo a Bergamo per fare la partita perfetta». Queste le parole del capitano del Milan, Alessio Romagnoli, in vista della prossima partita dei rossoneri, in campionato, contro l’Atalanta. Il difensore del Diavolo ha poi aggiunto: «L’Atalanta è una squadra forte, lo ha dimostrato in questi ultimi anni, noi però siamo in crescita e conosciamo il nostro valore. Siamo una squadra giovane, però stiamo dando tutto per riportare il Milan dove merita. Ci dispiace per l’inizio di stagione, non è stato quello che volevamo». Romagnoli ha poi aggiunto: «Nell’ultima partita, contro il Sassuolo, abbiamo pareggiato, ma speravamo nei tre punti, l’importante però è che il gruppo continui a lavorare e migliorare, in ogni partita. Siamo il Milan e abbiamo l’obbligo di vincere ogni partita».