Notizie Milan – Rodriguez via solo a titolo definitivo

MILANO – Ricardo Rodriguez potrebbe lasciare il Milan, ma solo a titolo definitivo. Il calciatore svizzero ha diverse richieste: Napoli e Fenerbahce. Il club rossonero ha però le idee chiare, il calciatore lascerà il club meneghino soltanto a titolo definitivo. Niente prestiti quindi, né diritti, né obblighi di riscatto. Il Diavolo per il momento non ha intenzione di accettare le offerte pervenute, perchè nessuno dei club interessati è riuscito ad accontentare le richieste del Milan. La cessione di Rodriguez è stata avallata perchè l’intenzione è quella di monetizzare il più possibile dall’eventuale partenza dell’ex Wolfsburg. I soldi che verranno, eventualmente, incassati dai rossoneri serviranno per finanziare i prossimi colpi di mercato del Diavolo.