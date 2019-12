Notizie Milan – Rodriguez oggi ha svolto lavoro differenziato

MILANO – Ricardo Rodriguez oggi non ha preso parte alla consueta seduta di allenamento. Il calciatore ha svolto lavoro personalizzato e non ha ancora recuperato dall’infortunio patito a Bergamo, contro l’Atalanta. Oggi i rossoneri si sono incontrati a Milanello, dopo la sosta natalizia, per preparare il prossimo match di campionato contro la Sampdoria di Claudio Ranieri. Le due squadre si affronteranno lunedì 6 gennaio, alle ore 15:00, sul campo di San Siro. Tra le fila dei rossoneri il Diavolo però ritroverà Theo Hernandez, lo spagnolo ritornerà arruolabile dopo la squalifica. Rodriguez è ancora al centro delle voci di mercato e il suo futuro potrebbe essere lontano dal Milan.