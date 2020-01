Notizie Milan – Robinson, dopo le visite arriva la firma

MILANO – Antonee Robinson, Terzino acquistato dal Milan e proveniente dal Wigan, questa mattina ha sostenuto le viste mediche, di rito, per il club meneghino. Conclusa questa pratica ha poi firmato il contratto che lo legherà al Milan per le prossime stagioni, il classe ’97 è stato scelto per andare a rinforzare il reparto arretrato di Stefano Pioli dopo la partenza di Ricardo Rodriguez, il calciatore svizzero continuerà la sua carriera in Olanda, tra le fila del PSV Eindhoven. Il Diavolo si è assicurato le prestazioni sportive del ventiduenne impostando il trasferimento sulla base del prestito con riscatto certo a 7 milioni di euro