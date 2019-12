Notizie Milan – Ritoccata l’offerta ad Ibra, i rossoneri vogliono convincerlo

MILANO – Il Milan ritorna a pensare a Zlatan Ibrahimovic. Nei giorni scorsi la pista che portava allo svedese si era raffreddata, non era piaciuto il comportamento del calciatore, che aveva preso più volte tempo. Adesso il Diavolo è tornato alla carica: presentata una nuova offerta all’entourage del giocatore, i rossoneri avrebbero ritoccato l’ingaggio, “verso l’alto”. Ora è attesa una risposta, perchè il Diavolo si sta spingendo oltre le aspettative per riportare Ibra a Milanello. L’attesa comunque non sarà lunga, serve una scossa all’ambiente dopo i cinque goal incassati a Bergamo e l’orribile prestazione fornita dal Milan contro l’Atalanta. In ogni caso la dirigenza continuerà a vagliare altri obiettivi, i rossoneri hanno intenzione di rinforzare il reparto offensivo, con o senza Ibrahimovic.