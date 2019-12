Notizie Milan – Rifiutata l’offerta del Watford per Rodriguez

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Il Milan ha le idee chiare: non verranno accettate offerte di prestito. Questa linea di pensiero è stata utilizzata anche nei confronti del Watford. Il club inglese è sulle tracce di uno dei calciatori del Diavolo, si tratta di Ricardo Rodriguez, il terzino svizzero potrebbe salutare Milanello, durante la prossima sessione di mercato. Tutte le offerte presentate per il giocatore, però, sono state di prestito. Una soluzione non gradita alla dirigenza del club meneghino. L’ex Wolfsburg vuole essere ceduto per andare a giocare titolare, in modo da non perdere un posto in nazionale, in vista dei prossimi Europei di calcio e sono diverse le squadre che hanno mostrato interesse per l’elvetico: Tra queste, oltre al Watford, ci sono anche il Napoli di Gattuso e il Fenerbahce.