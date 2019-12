Notizie Milan – Report dell’allenamento odierno da Milanello

MILANO – Il Milan si è ritrovato oggi a Milanello per svolgere l’odierna sessione di allenamento, in vista del match contro l’Atalanta. La gara con la squadra di Gasperini, valida per la diciassettesima giornata di Serie A, si giocherà domenica alle 12:30.

I rossoneri, agli ordini di mister Pioli, hanno prima svolta un lavoro di attivazione muscolare, in palestra. Poi è stato il turno dei percorsi con ostacoli, con l’aggiunta di scatti e allunghi finali. La classica partitella a gruppi di tre ha poi concluso il lavoro odierno. All’intera seduta d’allenamento ha assistito anche Frederic Massara, direttore sportivo del Diavolo. Quello di oggi è stato il terzultimo appuntamento settimanale, in vista del match contro la Dea a Bergamo.