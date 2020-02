Notizie Milan – Rebic, il quasi nerazzurro che scalpita in vista del derby

MILANO – Continua il conto alla rovescia verso il derby. Manca ormai poco alla stracittadina e uno dei protagonisti di questo Inter-Milan, potrebbe essere Ante Rebic. Il croato si è ritagliato il suo spazio, in rossonero, nell’ultimo periodo, risultando decisivo in più di un’occasione. Sembra soltanto un ricordo il girone d’andata, quando l’ex Eintracht Francoforte era considerato al pari di un oggetto misterioso. Adesso la situazione si è davvero capovolta con il giocatore che viaggia verso una maglia da titolare, nel match contro la squadra di Antonio Conte. Lo stesso allenatore che era pronto ad abbracciarlo ad agosto. Sì perchè Ante Rebic è stato davvero vicino ad indossare la maglia nerazzurra, durante le sessione estiva di mercato. Poi sappiamo tutti come la storia sia andata a finire: l’arrivo in rossonero, le panchine, i dubbi e poi l’esplosione contro l’Udinese. Il croato non vuole più fermarsi, il derby di Milano sembra sia scritto nel suo destino.