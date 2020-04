Notizie Milan – Rebic, Gazidis punta a ridurre l’ingaggio del croato

MILANO – Il riscatto di Ante Rebic è uno degli argomenti caldi in casa Milan. Il croato ha trascinato i rossoneri nella seconda parte di stagione e ha già espresso la sua intenzione di continuare con il Diavolo. La dirigenza si è già messa al lavoro in questo senso, anche se il prestito biennale dall’Eintracht Francoforte scadrà soltanto alla fine del prossima anno e quindi non è da escludere l’ipotesi dell’acquisto a titolo definitivo nel 2021. Un’altra strada è quella di anticipare tutto alla prossima sessione di mercato, ma come riporta la Gazzetta dello Sport, Gazidis prima di sedersi al tavolo con il club tedesco vorrebbe chiedere al calciatore di ridursi lo stipendio, che attualmente ammonta a 3 milioni di euro a stagione.

