Notizie Milan – Rangnick smentisce l’interesse dei rossoneri

MILANO – Ralf Rangnick ha smentito Boban. Il tecnico tedesco ha rilasciato poche chiare parole a Sport 1 in merito al suo futuro al Milan e all’intervista rilasciata da Zvonimir Boban alla Gazzetta dello Sport. : «Non è assolutamente vero». Parole inequivocabili quelle dell’Head of sport and development soccer del gruppo Red Bull, che non lasciano spazio a fraintendimenti. A meno che non si tratti solamente di pretattica, dopo le tante parole degli ultimi giorni che hanno scatenato un vero e proprio terremoto nell’ambiente rossonero. Nonostante la secca risposta di Rangnick, le indiscrezioni sul suo futuro nel club meneghino non si attenueranno, almeno fino al termine della stagione.

