Notizie Milan – Ralf Rangnick, Gazidis ha già bloccato il tedesco

MILANO – Arrivano nuove indiscrezione sul futuro del Milan. Come riportato dal sito gianclucadimarzio.com Ivan Gazidis avrebbe già bloccato Ralf Rangnick in vista della prossima stagione. Una notizia che se confermata avrebbe del clamoroso e si andrebbe ad aggiungere al terremoto Boban, scoppiato nelle ultime ore. L’allenatore tedesco avrebbe già iniziato a studiare l’italiano, in modo da superare il primo ostacolo, rappresentato dalla lingua. Con ogni probabilità sarà quindi lui la nuova guida tecnica del Diavolo. Una notizia che rischia di sconvolgere ulteriormente l’ambiente rossonero a 48 ore dal match di Coppa Italia contro la Juventus.

