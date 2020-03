Notizie Milan – Ralf Ragnick, la trattativa con i rossoneri rallenta

MILANO – La trattativa per portare Ralf Rangnick vive un momento di rallentamento, secondo quanto riporta Sky Sport. L’emittente satellitare, infatti, ha dato dei nuovi aggiornamenti sulla vicenda tra il Milan e l’Head of sport and development soccer del gruppo Red Bull. Rispetto alle indiscrezioni di qualche settimana fa, che vedevano il tedesco ormai in procinto di prendere le redini sportive del club meneghino, sembra tutto cambiato. Il teutonico non sembra più convinto della nuova destinazione, nonostante qualche pre-accordo, forse già firmato, con Gazidis e anche l’emergenza Coronavirus sembra aver acuito i dubbi di Rangnick. Il Diavolo è ancora in attesa ma è consapevole che non potrà aspettare all’infinito, la prossima stagione deve iniziare ad essere progettata, soprattutto sul mercato, se non si tornerà più in campo a causa dell’emergenza Covid-19.

