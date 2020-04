Notizie Milan – Rakitic non farà parte del Barcellona del futuro

MILANO – Come riportato dal quotidiano spagnolo Sport, il Barcellona avrebbe preso una decisione sul futuro di Ivan Rakitic. Il croato, infatti, nella prossima sessione di mercato verrà ceduto, dato che non rientra più nei piani della squadra blaugrana. Sul centrocampista, vice campione del mondo, c’è l’interesse di diverse squadre, compreso il Milan. I rossoneri, quindi, restano alla finestra in vista della prossima stagione. L’ex Siviglia è un vecchio pallino del Diavolo, anche in inverno il club meneghino ci aveva pensato, dato che il calciatore aveva perso il posto da titolare, manifestando il suo malcontento in più riprese.

