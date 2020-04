Notizie Milan – Rakitic in estate lascerà il Barcellona

MILANO – Seconda quanto riportato da Marca, Ivan Rakitic lascerà il Barcellona nella prossima sessione di mercato e per acquistare il centrocampista croato serviranno circa 20 milioni di euro. Il calciatore nel corse degli ultimi mesi era stato accostato anche al Milan. Bisognerà capire però se il vice campione del mondo è ancora un obiettivo del Diavolo, o meno. Attualmente non rientra nella nuova linea societaria imposta da Gazidis, il suo contratto sfora nettamente il tetto di 2,5 milioni di euro a stagione, né tanto meno al sua carta d’identità sposa la “linea verde” che vuole Elliott. Rakitic però ha più detto che vorrebbe andare a giocare titolare, cosa che in questa stagione non è avvenuto con il Barcellona. Da questo punto di vista i rossoneri potrebbero essere una garanzia.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live