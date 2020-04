Notizie Milan – Rakitic, in corsa anche l’Atletico Madrid

MILANO – Non si arrestano le indiscrezioni di mercato, che riguardano il futuro di Ivan Rakitic. Come riporta il sito calciomercato.com, il croato sembra essere prossimo a lasciare il Barcellona e sulla sua tracce ci sarebbe anche il Milan. I rossoneri seguono da tempo l’evoluzione del rapporto tra il calciatore e il club blaugrana, già in inverno c’erano stati dei timidi segnali. Nella prossima sessione di mercato però l’addio sembra certo, dato che il vice campione del mondo, con la sua nazionale, vuole andare a giocare con continuità. Cosa che in questa stagione non è riuscito a fare. I rossoneri però dovranno fare molta attenzione anche alla concorrenza, infatti anche l’Atletico Madrid è interessato a Rakitic.

