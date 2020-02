Notizie Milan – Rakitic: “Ho pensato di lasciare il Barcellona a gennaio”

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Il nome di Ivan Rakitic torna spesso ad essere accostato al Milan, durante le varie sessioni di mercato. Anche perché è uno di quei calciatori in grado di far sognare i tifosi rossoneri. Ieri il calciatore croato ha parlato con i giornalisti, alla fine del match disputato contro il Levante, e ha risposto alle domande su una sua possibile partenza. Ecco cosa ha detto.

: «Lasciare il Barcellona a gennaio è una di quelle idee che mi sono venute in mente. Lo sanno tutti, anche le persone che prendono le decisioni: ci sono state tante cose che non mi sono piaciute e non siamo qui per scherzare. Ho provato ad accettare queste cose, ma ora voglio solo divertirmi. La scelta migliore per il club deve essere anche quella migliore per noi, ho intenzione di voltare pagina, lavorare nel miglior modo possibile e voglio far sapere a club, compagni e tifosi che io ci sono all 100%. Ribadisco che alcune cose non mi sono piaciute, ma oggi non è il giorno migliore per parlarne».