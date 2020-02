Notizie Milan – Rade Krunic potrebbe partire in estate

MILANO – Rade Krunic potrebbe salutare il Milan. Il centrocampista conta diversi estimatori in Serie A, tra cui il Torino. Proprio con il club granata i rossoneri vorrebbero intavolare una trattativa, durante la prossima sessione estiva di mercato. L’intenzione del Diavolo è quella di assicurarsi le prestazioni sportive di Salvatore Sirigu, viste le difficoltà legata al rinnovo contrattuale di Donnarumma. Krunic, quindi, potrebbe rientrare in questa operazione, con il cartellino del bosniaco che verrebbe utilizzato per convincere le resistenze del Toro. Durante la scorsa estate l’ex Empoli era stato molto vicino ad indossare la maglia granata, per poi all’ultimo firmare con il club meneghino. La sua esperienza in rossonero, però, fino a questo punto della stagione, non è stata convincente.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live