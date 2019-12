Notizie Milan – Quanti intrecci di mercato con il Napoli

MILANO – Il Milan e il Napoli in questi giorni stanno parlando di Ricardo Rodriguez. Il terzino rossonero potrebbe raggiungere Gattuso “all’ombra del Vesuvio”. Le strade dei due club, sul mercato, però potrebbero incrociarsi di nuovo. Questa volta non per mettere in piedi ulteriori operazioni tra di loro, ma da avversarie. Infatti i partenopei avrebbero messo gli occhi su Dani Olmo, calciatore della Dinamo Zagabria. Lo spagnolo è in orbita Milan, ma attualmente i rossoneri non avrebbero la possibilità di affondare il colpo, vista la valutazione che il club croato fa del suo giocatore: 40 milioni di euro. Una cifra troppo elevata per le casse del Diavolo e in questa situazione chi potrebbe trarne vantaggio è la società di De Laurentiis a patto che metta sul piatto la somma richiesta per il nazionale Under 21 delle Furie Rosse.