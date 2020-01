Notizie Milan – Problemi con il Wigan per Robinson, torna Laxalt

MILANO – Arriva una notizia clamorosa, a poche ore dalla chiusura della sessione invernale di mercato. Diego Laxalt saluta il Torino e torna al Milan. I rossoneri hanno optato per questa decisone in virtù delle difficoltà sorte all’ultimo minuto con il Wigan per Robinson, come riportato da Sky Sport. Il calciatore statunitense questa mattina ha svolto anche le visite di rito con il club meneghino e questo stop era del tutto inaspettato, dato che si aspettava soltanto l’ufficialità del trasferimento in rossonero. Adesso si attendono novità per il Diavolo sul fronte Robinson, la scelta di riportare a Milanello l’uruguaiano è, però, emblematico.