Notizie Milan – Previsto un nuovo incontro per il futuro di Donnarumma

MILANO – Il futuro di Gianluigi Donnarumma è davvero un’incognita. Il procuratore del numero uno rossonero ha chiesto un nuovo rinnovo contrattuale alla società meneghina, con un aumento dell’ingaggio che potrebbe portare il calciatore ha guadagnare sette milioni di euro annui. Una cifra davvero molto alta per le casse del Diavolo. Nei prossimi giorni è previsto un’incontro tra le parti, l’intenzione è quella di riuscire a fare maggiore chiarezza sul futuro del portiere della nazionale Italiana. Il Milan dovrà decidere cosa fare: se assecondare le richieste di Mino Raiola, agente di Donnarumma, oppure se aprire a una sua cessione, in modo da scongiurare una partenza a parametro zero.