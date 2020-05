Notizie Milan – Previsti tamponi per chi ha fatto solo il test sierologico

MILANO – Secondo quanto riporta Sky Sport, domani a Milanello i calciatori che si sono sottoposti solo al test sierologico, per la positività al Covid-19, effettueranno anche il tampone per il Coronavirus. Se i risultati daranno esito negativo allora il club rossonero potrà ricominciare con gli allenamenti di squadra. Una misura necessaria, dato che i diretti interessati hanno fatto il test quattordici giorni fa. Nel centro sportivo domani verrà sostenuta anche un’altra doppia seduta di allenamento. Oltre a quella odierna, andata in scena alle 9:30 e alle 11:30, sempre secondo la stessa fonte.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live