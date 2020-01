Notizie Milan – Previste 55.000 spettatori contro l’Hellas Verona

MILANO – E’ previsto il pubblico delle grandi occasioni per il prossimo match di campionato del Milan, contro l’Hellas Verona. 55.000 spettatori inciteranno il Diavolo, alla ricerca di una nuova vittoria in vista della rincorsa per l’Europa. Sono disponibili, però, anche altri tagliandi per gara di San Siro. Ecco tutte le info, tratte dal sito ufficiale del Milan.

BIGLIETTI DISPONIBILI

Sono disponibili ancora gli ultimi biglietti su , con la possibilità di scegliere il posto direttamente sulla mappa dello stadio. I biglietti sono disponibili anche presso la biglietteria di Casa Milan, nei punti vendita Vivaticket e alle casse dello stadio (aperte solo il matchday a partire delle 10.00).

BLOCCO DEL TRAFFICO

Ricordiamo che nella giornata di domenica 2 febbraio, dalle 10.00 alle 18.00, a Milano sarà in vigore il divieto di circolazione di tutti i veicoli. Vista la circostanza, verrà potenziato il servizio del trasporto pubblico locale. .

INGRESSO ALLO STADIO

I cancelli apriranno alle 13.00. Visto il grande afflusso si consiglia di arrivare allo stadio con largo anticipo, almeno un’ora e mezza prima del calcio d’inizio, per evitare le code agli ingressi.

ACQUISTA IL TUO PARCHEGGIO

Sono ancora disponibili i parcheggi ufficiali nell’area di San Siro, con acquisto oppure direttamente allo stadio nel giorno partita.

UNDER 5

Vengono garantiti ingressi a 1€ per gli Under 5, da acquistare e ritirare direttamente agli ingressi dello stadio.

MERCATO SECONDARIO

Si invitano tutti i tifosi ad evitare gli acquisti sui canali diversi da quelli ufficiali. La società non risponde per danni o frodi subite a seguito di acquisti effettuati in canali non autorizzati.