Notizie Milan – Presentati due progetti per la riqualificazione di San Siro

MILANO – La questione legata al nuovo stadio di Milano è sempre centrale, nei pensieri dei due club calcistici della città e per la Giunta Comunale. Questa mattina, in commissione consiliare, sono stati presentati due progetti per la riqualificazione di San Siro, l’attuale stadio del capoluogo lombardo. Il primo progetto prende in considerazione l’ipotesi della demolizione del Terzo Anello. Le torri invece verrebbero destinate per realizzare una galleria panoramica e servizi commerciali: dai ristoranti ai campi da calcio a cinque. Il progetto è il frutto di una tesi di laurea del 2016, del Politecnico di Milano. La seconda ipotesi prevede, invece, la demolizione del Terzo Anello e anche delle due torri. Il progetto è stato realizzato dallo studio JMA e prevede di trasformare la capienza dello stadio a 61.700 posti.

Entrambi i lavori prevedono la possibilità di continuare a far giocare a calcio le squadre interessate ad utilizzare l’impianto sportivo.