Notizie Milan – Prende corpo lo scambio Suso-Under

MILANO – Il Milan continua a lavorare sul mercato. Come riportato da Gianluca di Marzio, giornalista sportivo e noto esperto di mercato, i rossoneri starebbero parlando con la Roma di una nuova possibile operazione. Ecco le sue parole: «Il discorso legato a Under e Suso non è da trascurare. Entrambi calciatori, nei loro rispettivi club, non due prime scelte. Lo spagnolo al Milan è finito in panchina e anche alla Roma sarebbe un’alternativa, ma sicuramente la destinazione giallorossa porterebbe nuovo entusiasmo. I due club ci stanno lavorando, credo che la soluzione ideale sarebbe quello dello scambio di prestiti. In modo da valorizzarli entrambi per incontrarsi nuovamente a giugno, questa operazione può concretizzarsi in questo modo a gennaio. Se si inizia a parlare di conguagli allora tutto sarà rimandato a fine stagione. Il Milan e la Roma non vogliono depauperare due capitali come Suso e Under».