Notizie Milan – Pradè: “Non volevamo Paquetà per sei mesi”

MILANO – Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato oggi ai microfoni di Lady Radio della trattativa per Paquetà. Il possibile trasferimento in viola, del calciatore brasiliano del Milan, era una delle tante indiscrezioni della sessione invernale di mercato. Ecco cosa ha detto sul centrocampista rossonero e sul suo possibile acquisto a gennaio.

: «Le nostre intenzioni erano chiare, non volevamo Paquetà per sei mesi. Ecco perché abbiamo deciso di non prenderlo. Volevamo puntare su altre situazione e infatti è arrivato Agudelo, un calciatore nel quale crediamo, dato che abbiamo visto in lui delle potenzialità enormi. E’ quel tipo di giocatore che può ricoprire più posizioni. Paquetà aveva quel tipo di situazione mentale che lo avrebbe fatto uscire soltanto in prestito».