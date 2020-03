Notizie Milan – Potrebbe sfumare Matic, pronto il rinnovo contrattuale

MILANO – Il Milan potrebbe verde sfumare un obiettivo per il centrocampo. Matic, infatti, sarebbe molto vicino al rinnovo contrattuale con il Manchester United. In questo modo i Red Devils allontanerebbero lo spettro della partenza a parametro zero del serbo, dato che il suo attuale contratto è in scadenza quest’estate. Sulle tracce del giocatore oltre ai rossoneri ci sarebbe anche l’Inter di Antonio Conte, ma anche i nerazzurri potrebbero restare, in questo caso, con un pungo di mosche in mano. Bisogna aggiungere però che l’obiettivo Matic potrebbe anche essere messo da parte con l’arrivo di Rangnick , dato che il centrocampista non rispecchia la filosofia del tecnico tedesco, incline ad acquistare giocatori giovani.

