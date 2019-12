Notizie Milan – Possibile futuro in Qatar per Mandzukic

MILANO – Mario Mandzukic a gennaio cambierà squadra, il suo futuro sembra essere già scritto. In questa stagione il rapporto con Sarri non è mai decollato e il calciatore non ha disputato nemmeno un minuto, tra campionato e Champions League. Il Milan si era interessato al croato, era il Piano B per l’attacco rossonero. Il profilo individuato in caso di rifiuto da parte di Ibrahimoivc, ma la sua prossima squadra non sarà il Diavolo. Il calciatore è molto vicino al trasferimento in Qatar, secondo le indiscrezioni di mercato l’affare è prossimo alla conclusione. La volontà di Mandzukic sembra sia fondamentale nella riuscita dell’operazione. Il croato sembra finalmente essersi deciso ad accettare la destinazione, inizialmente rifiutata.