Notizie Milan – Porta imbattuta per la seconda volta consecutiva

MILANO – Torna a vincere il Milan di Stefano Pioli, lo fa con i goal di Leao e Ibrahimovic, nel secondo tempo. Per la seconda partita consecutiva i rossoneri, però, tengono inviolata la porta difesa di Donnarumma. Non succedeva dal periodo di ottobre-novembre, dagli scontri con Hellas Verona e Brescia. Il Diavolo si è presentato alla Sardegna Arena con il nuovo modulo, visto anche nella scorsa giornata ma solo nella seconda metà del secondo tempo della partita con la Sampdoria. Pioli opta per il 4-4-2 e i suoi ragazzi rispondo bene alla nuova tattica, riuscendo anche a garantire quell’equilibrio che lo stesso tecnico aveva chiesto al termine del match con i blucerchiati. Rispondendo alla domanda su possibile Milan a due punte. Obiettivo centrato.