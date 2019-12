Notizie Milan – Porrini: “i rossoneri non possono fare le cose piano”

MILANO – Sergio Porrini è un ex calciatore, che ha vestito la maglia rossonera, dal 1986 al 1989, durante il periodo delle giovanili. E’ stato intervistato dal programma radiofonico sportivo, Stadio Aperto, sull’attuale stagione del Milan. Ecco le sue parole: «Non è mai facile ricostruire, è processo lungo, che si compie a piccoli passi però il Milan è una delle squadre più importanti al mondo. I rossoneri, purtroppo, non possono fare le cose piano. In questo momento nulla sembra andare nel verso giusto, i risultati sono deludenti. Dall’addio di Berlusconi sono state compiute tante scelte sbagliate e oggi ne pagano il conto, sono venute a galla tante difficoltà, ma nessuno pensava a questa situazione».