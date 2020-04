Notizie Milan – Più Pioli che Rangnick per la prossima stagione

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – La Gazzetta dello Sport di oggi ha riportano delle nuove indiscrezioni per la panchina del Milan, nella prossima stagione. Secondo la fonte sembra infatti che le quotazioni di Stefano Pioli siano in netto rialzo, visto il buon lavoro svolto fino a prima dello stop forzato alle competizioni a causa del Coronavirus. L’attuale allenatore del Diavolo ha dalla sua parte i calciatori, ma il viatico per la conferma, però, passerà soprattutto dai risultati sul campo. Senza la qualificazione alle prossime competizioni europee sarà tutto più difficile. Ralf Rangnick, invece, sembra essere sempre più lontano. Il tedesco, come è già stato ampiamente riportato, non sembra essere più così convinto di sposare la causa del club meneghino, così come la dirigenza rossonera.

