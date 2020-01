Notizie Milan – Pioli vuole Perotti: offerto Piatek

NOTIZIE MILAN – Il Milan cerca un nuovo attaccante, un giocatore che possa affiancare Ibrahimovic e, all’occorrenza possa giocare su tutti i fronti d’attacco. L’ultima idea porta il nome di Perotti della Roma. L’ex Genoa piace molto a Pioli che ritiene l’argentino come il partner ideale dello svedese, soprattutto per la sua capacità di servire assist per l’attaccante. I giallorossi, disposti a cedere “El Monito“, sono alla ricerca di un vice Dzeko, visto il flop di Kalinic all’ombra del Colosseo. Per questo motivo Maldini e Boban hanno offerto Piatek al Petrachi, d.s. dei capitolini. A bloccare, per il momento l’operazione è il no del polacco ad andare in giallorosso dove farebbe, come al Milan, il secondo di Dzeko.