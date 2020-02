Notizie Milan – Pioli, tentazione Rebic in vista del derby

MILANO – Stefano Pioli è alle prese con i dubbi di formazione. Oltre al ballottaggio Musacchio-Kjaer, nella testa del tecnico rossonero inizia a farsi largo l’idea Ante Rebic dal 1′ minuto. Tutto però è legato alle condizioni di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese sta lavorando, in questi giorni, per esserci contro l’Inter e le ultime notizie che filtrano da Milanello, parlano con ottimismo: Ibra dovrebbe guidare guidare l’attacco del Diavolo. Ma chi sarà la spalla del numero 21? La risposta più scontata è Leao, però le prestazioni di Rebic stanno facendo vacillare le convinzioni di Pioli, che potrebbe puntare proprio sul croato in tandem con Ibra. L’ex Eintracht Francoforte, a differenza del giovane portoghese, garantirebbe anche più copertura in fase difensiva, cosa da non sottovalutare, vista l’importanza che il tecnico del Milan da all’equilibrio nelle due fasi di gioco.