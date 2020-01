Notizie Milan – Pioli: “Suso deve reagire al momento no con carattere”

MILANO – Stefano Pioli è intervenuto sul momento negativo di Jesus Suso, in conferenza stampa al termine del match di Coppa Italia contro la SPAL, vinto dal Milan per tre a zero. Grazie ai goal di Piatek, Castillejo e Theo Hernandez. Suso è stato fischiato, da una parte della tifoserie rossonera al suo ingresso in campo. Ecco le parole del tecnico sullo spagnolo: «Voglio ringraziare i ragazzi della curva che lo hanno applaudito quando è entrato in campo. E’ vero, non sta vivendo un buon momento, questo non è il migliore Suso, voglio che reagisca con carattere. Oggi però ha messo una palla goal, non è stata sfruttata purtroppo».