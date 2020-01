Notizie Milan – Pioli rilancia Calabria, il terzino di nuovo titolare

MILANO – Stefano Pioli sembra aver sciolto ogni dubbio, almeno per quanto riguarda il reparto arretrato, in vista del prossimo match di campionato tra il Milan e la Sampdoria. Il tecnico dei rossoneri, nel match di domani, dovrebbe rilanciare dal primo minuto Davide Calabria, prodotto delle giovanili del Diavolo. Il calciatore sembra aver vinto il ballottaggio, infinito, con Andrea Conti, altro terzino destro in rosa. L’ex Atalanta è reduce da una brutta prova offerta a Bergamo, proprio contro la squadra di Gasperini. La Dea si è imposta per 5-0 sugli uomini di Pioli, nell’ultimo turno di campionato. Per il match con i blucerchiati quindi spazio a Calabria, che dovrebbe tornare titolare, dopo diverse panchina consecutive.