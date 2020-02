Notizie Milan – Pioli: “Ogni squadra ha i suoi punti deboli”

MILANO – Testa al derby. Questo è il pensiero che impera in casa Milan. I rossoneri sono reduci dalla partita pareggiata, in casa, con l’Hellas Verona e il prossimo turno di campionato vedrà andare in scena il derby di Milano. Il Diavolo vuole strappare i tre punti ai rivali storici, anche in virtù di una stagione sotto le aspettative e allora la stracittadina assume più valore. Un risultato positivo, per gli uomini di Pioli, avrebbe valore doppio con l’affermazione sui cugini impegnati nella corsa scudetto. Detta ancora in parole più semplici: riscattare la stagione attraverso una vittoria sull’Inter. Proprio il tecnico del Milan ha parlato a Coverciano, a margine dell’assegnazione della Panchina d’Oro, rispondendo ad una domanda sui nerazzurri. Ecco le sue parole.

: «Ogni squadra ha i suoi punti deboli».