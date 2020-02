Notizie Milan – Pioli: “Meccanismi perfetti non si vedono dopo quattro mesi”

MILANO – Stefano Pioli è intervenuto a margine della premiazione per la Panchina d’Oro e ha risposto alle domande dei giornalisti sul suo Milan. Ecco cosa ha detto sula stagione rossonera, da quando siede sulla panchina del Diavolo.

: «Stiamo insieme da soli quattro mesi, ed è ancora troppo presto per poter giudicare. I meccanismi di gioco perfetti non si vedono dopo solo quattro mesi di lavoro, noi però stiamo lavorando per arrivarci. I ragazzi stanno crescendo, molte cose sono già cambiate, dalle posizioni in campo fino ai calciatori schierati».