Notizie Milan – Pioli: “Ibra e Piatek possono giocare insieme”

MILANO – Stefano Pioli, attuale allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa dopo il match pareggiato contro la Sampdoria. Il tecnico di Parma ha risposto alla domanda sulla possibile convivenza tra Ibrahimovic e Piatek in campo. Ecco le sue parole: «Vederli insieme non è una soluzione che va esclusa, Ibra e Piatek insieme credo si possa fare. L’importante però è mantenere l’equilibrio della squadra, abbiamo tanto da lavorare però, dobbiamo fare meglio. Oggi potevamo cercare di più Ibra, la squadra probabilmente non è ancora abituato alla sua presenza. Dobbiamo trovare maggiori soluzioni offensive». Il Milan nel partita del pomeriggio non è riuscito ad andare oltre allo 0-0 in casa.